نيمار يتعافى من فيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

نيمار يتعافى

وكتب البرازيلي نيمار عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة: “عدت إلى التدريب، أنا سعيد للغاية.. رحيل كورونا”.

وكان نيمار وزميلاه في باريس سان جيرمان الفرنسي، آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس قد أصيبوا بفيروس كورونا بعد قضاء إجازة في جزيرة “إيبيزا” الإسبانية التي ينشط فيها الوباء العالمي.

وأكدت تقارير صحافية أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تُغضب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، خاصة أنها تُربك استعدادات الفريق لمبارياته في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

باريس سان جيرمان

وأثار باريس سان جيرمان الفرنسي قلق جماهيره، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخذل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان جماهيره، بعد خسارته ضد لانس بهدف دون رد، في أول مواجهة يخوضها ضمن منافسات الدوري الفرنسي الممتاز بالموسم الجديد، والتي جاءت في الجولة الثانية.

وشهدت مباراة لانس ضد باريس سان جيرمان غياب العديد من النجوم عن الفريق الباريسي، حيث افتقد المدرب توماس توخيل نجومه الكبار وفي مقدمتهم نيمار ليضطر الاعتماد على البدلاء والشباب لتعويضهم.







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