نيويورك وتفشٍّ جديد لـ كورونا

المواطن - متابعة

شهدت ولاية نيويورك، التي كانت بؤرة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، تخطي عدد الإصابات حاجز الألف في يوم واحد.

ولم يسبق أن سجلت الولاية مثل هذا الارتفاع في الإصابات منذ 5 يونيو، وفق إحصاءات نشرها مكتب الحاكم أندرو كومو.

وقال حاكم نيويورك في تغريدة: “بعد فحص نحو 100 ألف حالة، فإن 1005 جاءت إيجابية”.

وأضاف: “من الضروري أن يتابع النيويوركيون ممارسة السلوكيات الأساسية التي تدفع بقدرتنا على محاربة كوفيد-19 بينما نحن نقترب من فصل الخريف والإنفلونزا”.

وتابع حاكم نيويورك: “سنواصل مراقبة البيانات عن كثب ونبقي سكان نيويورك على اطلاع حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات من أجل أنفسهم وعائلاتهم”.

وسيسمح للمطاعم في ولاية نيويورك، التي كانت تستقبل الزبائن في الأماكن المفتوحة فقط، أن تشغّل اعتبارًا من الأربعاء 25 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للأماكن المغلقة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، الجمعة، إلى 7 ملايين منذ بدء تفشي الوباء، كما تسبب المرض في وفاة نحو 205 آلاف شخص، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

شارك الخبر