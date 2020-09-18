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هاشم سرور يُحذر لاعبي النصر
قبل مباراة سيباهان اليوم

هاشم سرور يُحذر لاعبي النصر

2020/09/18
الساعة 2:55 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هاشم سرور يُحذر لاعبي النصر فريق النصر
المواطن - مروة نبيل
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1 سرور يُحذر اللاعبين
2 النصر ضد سيباهان

حذر نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور لاعبي العالمي من خطورة لاعبي فريق سيباهان الإيراني قبل مباراة الفريقين اليوم.

سرور يُحذر اللاعبين

وقال هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الليلة موعدنا مع الحلوين.. مع المتعة وفن كرة القدم مع برازيل السعودية النصر العالمي”.

وتابع: “الحذر أولًا من الفريق الإيراني فريق لدية نجوم على مستوى كبير يمتلكون البنية القوية ولديهم الروح القتالية العالية على الكرة.. أتمنى عدم الإفراط في الفرص أمام المرمى بالتحديد”.

النصر
لاعبو العالمي

النصر ضد سيباهان

ويلعب العالمي ضد سيباهان الإيراني اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، علمًا بأنه فاز في المباراة السابقة بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بصدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 7 نقاط، فيما يحتل فريق سيباهان الإيراني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.


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