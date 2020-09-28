هبوط أسعار النفط وسط مخاوف من تعافي الطلب على الخام

المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط مخاوف متعلقة بتباطؤ مسيرة تعافي الطلب على الخام تزامناً مع زيادة حالات إصابات “كورونا” حول العالم.

ويتجه خام “برنت” لتسجيل أول خسائر شهرية في 6 أشهر كما يتجه “نايمكس” لتسجيل أول خسائر منذ أبريل الماضي بحسب رويترز.

وصرح المحلل لدى مجموعة “إيه إن زد” بأن حالات الإصابة الجديدة بفيورس “كورونا” تتجدد في الولايات المتحدة مما يشكل مخاوف حول إعادة فرض القيود على التنقل وهو ما يعيق التعافي المستمر للطلب على الخام في الربع الأخير من العام الجاري، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.7% إلى 41.61 دولار للبرميل.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.8% عند 39.93 دولار للبرميل.

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