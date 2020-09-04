هدف غوميز يمنح رقمًا قياسيًّا لـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بـ الهلال رقمًا قياسيًّا، وذلك بعد نهاية الشوط الأول ضد الوحدة متقدمًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال أكثر الفرق تسجيلًا في موسم واحد بـ الدوري:

وذكر الحساب الرسمي لـ”الدوري السعودي” في “تويتر” أن الهدف الذي أحرزه الفرنسي بافيتيمبي غوميز لأزرق العاصمة في شباك الوحدة، جعل الفريق العاصمي الأكثر تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بـ تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بواقع 70 هدفًا لـ بطل آسيا.

وكان غوميز سجل الهدف الأول للأزرق بالدقيقة السادسة عشر، بعد تمريرة متقنة من اللاعب ياسر الشهراني.

وجاءت تشكيلة الهلال لـ المباراة مكونة من: “محمد الواكد، عبدالله الحافظ، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، مدالله العليان، جوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، أندري كاريلو، بافيتيمبي غوميز”.

أما القائمة الاحتياطية لـ الأزرق فجاءت مكونة من: “محمد البريك، عبدالله المعيوف، أمير كردي، ناصر الدوسري، محمد الشلهوب، هتان باهبري، نواف العابد، حمد العبدان، صالح الشهري”.

الزعيم في الصدارة:

وقبل اللقاء، يحتل الأزرق المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 66 نقطة، وذلك بعد فوزه يوم السبت الماضي على نادي الحزم برباعية مقابل هدف.

يذكر أن الزعيم، كان تُوج بلقب دوري أبطال آسيا في نوفمبر 2019، على حساب فريق أوراوا الياباني.

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