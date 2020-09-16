هذا الفريق الأقرب لضم بلعمري بعد منافسة الأهلي والنصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن اللاعب الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي الشباب السابق، بات قريبًا من البقاء في الدوري السعودي والانتقال لفريق آخر، بعدما طلب إنهاء عقده مع الليث.

وكان ناديا الأهلي والنصر بالإضافة إلى الاتحاد دخلوا جميعًا في منافسة قوية لضم المدافع الجزائري الذي قدم مستويات جيدة مع الشباب قبل الرحيل.

ولكن وفقًا لـ تقارير إعلامية، فإن نادي الوحدة مهتم بضم اللاعب الجزائري؛ وذلك لتدعيم صفوفه الدفاعية في ظل هبوط مستوى المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا.

سبب اهتمام الوحدة بضم جمال بلعمري:

وتتجه الرغبة داخل نادي الوحدة للتخلص من بوتيا وضم بلعمري خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده الناقد الرياضي محمد البريكاتي عبر حسابه في “تويتر”.

الشباب يحدد بديل بلعمري:

وفي سياق آخر، يفكر نادي الشباب حاليًّا في التعاقد مع المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، وذلك لتعويض رحيل المدافع الجزائري جمال بلعمري عن الليث مؤخرًا، بعدما طلب فسخ عقده.

وتحدث موقع SDNA اليوناني أن الشباب مهتم بضم سوكراتيس حيث سيقدم له عقد مدته 3 سنوات مقابل راتب سنوي قيمته 11 مليون يورو ونصف المليون.

ويبدو أن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز لا يُفكر في الاعتماد على اللاعب سوكراتيس باباستاثوبولوس خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب اللاعب اليوناني في الرحيل للبحث عن فرصة اللعب بصورة منتظمة في نادٍ آخر.

وكان الشباب أعلن مسبقًا عن أن بلعمري طلب إنهاء عقده مع الفريق والرحيل، وهو ما وافقت عليه إدارة الليث، كما أن اللاعب الجزائري سيكون ملتزمًا بسداد بعض الأموال وفق الاتفاق المسبق بينه وبين إدارة خالد البلطان.

وسبق للاعب سوكراتيس باباستاثوبولوس اللعب في صفوف العديد من الأندية مثل ميلان الإيطالي وفيردر بريمن وبوروسيا دورتموند في ألمانيا.

ذات صلة :





المزيد

شارك الخبر