هذا ماقاله الطلاب عن منصة مدرستي

المواطن - الرياض

أشاد طلاب وأولياء أمور ومعلمون، أمس الاثنين، بالأداء المتميز لـ منصة مدرستي خلال اليوم الدراسي، وذلك بعد تعرضها الأحد إلى خلل تقني.

كل شيء طيب وجاهز:

وقال معلمون عبر تويتر: كل شيء طيب وجاهز وشكرًا لهذه الوزارة العظيمة صراحةً بيض الله وجيههم فردًا فردًا على جميع كل ما يقدموه من جهود كبيرة وجبارة لطلابنا المميزين.

وأضافوا: المنصة رائعة اليوم حضرنا كامل الجدول المسندة إلينا والروابط ترسل لنا وللطالبات في وقت الحصة والصوت واضح وحضور الطلاب والطالبات كان كبيرًا لكن يحتاجون منا أن نمحي من أذهانهم النظرة السلبية للتعليم عن بعد.

وعلق أولياء أمور: “اليوم منصة مدرستي ممتازة وسلسة، وتم إضافة الدروس والإثراءات عكس أمس”.

وفوجئ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون، صباح الأحد، بخلل تقني في منصة مدرستي، حيث لم يتمكنوا من متابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد.

وشكا عدد من الطلاب من خلل تقني في منصة مدرستي ولم يتمكنوا من تسجيل الحضور والدخول على المنصة.

عدم احتساب الغياب: من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم، الأحد، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود تحديات في الـ منصة. وقالت التعليم، في بيان لها: إن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية.







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