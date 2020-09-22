هذه أرضي لـ يوسف الغنامي على منصة شاهد

المواطن - الرياض

أتاحت منصة شاهد الفيلم الوثائقي “هذه أرضي” للإعلامي يوسف الغنامي، والذي يتناول القيمة السياحية والثقافية والتاريخية لمناطق متعددة في الطائف وعسير والباحة.

ويقدم الفيلم الوثائقي “هذه أرضي” ساعة مليئة بالجمال والمغامرة وحكايا من التاريخ وعبق الماضي، فيما يمكن مشاهدة الوثائقي عبر منصة شاهد من هنا.

وقال يوسف الغنامي في تصريحات سابقة إلى “المواطن”: إن الرحلة أثناء التصوير كانت ممتعة امتزجت بالأجواء الساحرة التي تتميز فيها المملكة، والتعرف على مواقع تراثية وتاريخية، موضحًا أن أكثر شيء استوقفه هو الاختلاف والتفرد الذي وجده في زوايا تلك الأماكن، فهي أخذت أيضًا مكانة وقيمة حضارية خاصة تأخذ خصائصها من طبيعة الأرض ومن أهلها الكُرماء والنُبلاء.

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