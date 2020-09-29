هذه نسب الاشتراك في نظام التأمينات

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاشتراك في نظام التأمينات.
وأوضحت التأمينات، عبر إنفوجرافيك لها على موقع تويتر، أن فرع المعاشات يطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 18%، أما فرع الأخطار المهنية فيطبق على السعوديين وغير السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%، أما نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) فيطبق على السعوديين ونسبة الاشتراك فيه 2%.
كما أوضح الإنفوجرافيك النسب التي يتحملها صاحب العمل والمشترك وعناصر الأجر التي يستقطع منها الاشتراك وهي كما يلي:
وفي وقت سابق أكدت مؤسسة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن إنجاز 17 خدمة عبر الموقع الرسمي للمؤسسة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الفرع.
خدمات التأمينات إلكترونيًّا:
وأوضحت المؤسسة الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيًّا، وكانت كما يلي:
1- إضافة وريث.
2- صرف مستحقات العجز غير المهني.
3- إصدار بطاقة مستفيد.
4- صرف مستحقات العجز المهني.
5- فك الالتزام البنكي.
6- صرف مستحقات عائلة سجين.
7- صرف التعويضات المتعلقة بوفاة مشترك.
8- صرف مستحقات الدفعة لغير السعوديين.
9- صرف مستحقات الحمل المستكن/ المولود الجديد.
10- صرف بدل حضور المشترك لجلسة اللجنة الطبية.
11- استئناف قرار العجز غير المهني لمشترك.
12- استئناف قرار العجز المهني لمشترك.
13- استئناف قرار عجز وريث أو معال.
14- تعديل بيانات وريث.
15- تعديل بيانات معال.
16- الحصول على تكاليف نقل عاجز مهني.
17- الحصول على نفقات ترحيل جثمان.