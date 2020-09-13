هل النوم بعد البكاء يتسبب في جلطات القلب؟

المواطن - الرياض

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما إذا كان النوم بعد البكاء مباشرة قد يسبب جلطه للقلب أم لا.

جاء ذلك في رد من الدكتور النمر، على استفسار حول هذا الموضوع، إذ يعتقد البعض أن للنوم عقب البكاء مباشرة أضرار على القلب.

وقال النمر إن هذه المعلومة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن “البكاء يرفع الضغط مؤقتا، لكن النوم بعده مباشرة لا يسبب الجلطات”.







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