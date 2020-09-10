هل يتم صرف مبلغ حساب المواطن بعد قبول مستندات الاستقلالية ؟

المواطن - الرياض

لا يزال حساب المواطن ينظر في الاعتراضات التي تقدم بها العديد من الأفراد المستقلين الذين نجحوا في رفع مستندات الاستقلالية في المهلة التي حددتها البرنامج لكن السؤال الأهم هو متى يتم الصرف لمن تم قبول مستنداته؟

وتعليقًا على ذلك قالت خدمة المستفيدين في حساب المواطن إنه بعد رفع مستندات الاستقلالية في المدة الزمنية المحددة لذلك يتم الاعتراض على عدم الأهلية، مشيرةً إلى أنه يمكن معرفة حالة الاعتراض عن طريق الدخول إلى حساب المواطن ثم دراسة الأهلية والانتقال إلى اعتراضات الأهلية السابقة.

وأشارت خدمة المستفيدين إلى أنه لا بد من الموافقة على الاعتراض وبناءً على تاريخ قبول الاعتراض سيتم دراسة حالة الأهلية مرة أخرى وإبلاغ المستفيد بنتيجة الأهلية ضمن دورات الأهلية القادمة، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

ما هي مستندات الاستقلالية؟

يذكر أنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” لا بد من إرفاق أحد المستندات التالية لإثبات الاستقلالية وتشمل ما يلي:

عقد إيجار موحد صادر من منصة إيجار.

صك الملكية للسكن.

تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص بالنسبة للطلاب.

ويجب أن يكون المستند باسم المتقدم بالطلب، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.







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