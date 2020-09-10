هل يتيح تصريح تجمع استقبال المدعوين في قاعات الأفراح ؟

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا خطوات الحصول على تصريح تجمع شخصي وعدد الزائرين المسموح لهم بالحضور إلى هذا التجمع.

خطوات الحصول على تصريح تجمع

وتلقى تطبيق توكلنا استفسارًا من أحد المواطنين جاء فيه : هل بهذه الخدمة يكون مسموح لقاعات الأفراح استقبال المدعوين بأعداد أكبر من المحددة مسبقًا ؟

ورد التطبيق بالقول إن متطلبات تصريح تجمع شخصي هي ما يلي:

كتابة اسم مقر التجمع.

تحديد عدد الزائرين المسموح به للمكان بحد أقصى 50 زائرًا.

تحديد نصف القطر التقريبي للمكان بحد أدنى 200 متر.

تحديد الموقع على الخارطة ثم طلب تصريح.

كود مخصص للزائرين

وكان مساعد وزير الصحة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن التصريح يتيح الحصول على كود مخصص للزائرين.







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