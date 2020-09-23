هل يحق لـ الهلال المشاركة بقائمة تضم 11 لاعبًا فقط؟

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن خوضه مباراة شباب الأهلي دبي الإماراتي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بقائمة تضم 11 لاعبًا فقط، بسبب معاناة معظم لاعبيه من فيروس كورونا.

الهلال بقائمة اضطرارية

وكشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن عدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان صحيًا وبدنيًا لخوض مباراة اليوم، وفقًا للاختبارات الطبية التي خضعا لها.

وجاءت قائمة الزعيم كالتالي؛ 3 حراس مرمى؛ عبدالله المعيوف، أحمد آل جبيع وعبدالله البيشي، و8 لاعبين، وهم؛ مدالله العليان، منصور البيشي، هتان باهبري، أمير كردي، أندريه كاريلو، جانغ هيون سو، تركي المطيري وليد الأحمد.

ومن المقرر أن يلعب الزعيم ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

موقف الزعيم القانوني

وعلق القانوني يعقوب المطير على موقف الزعيم من المشاركة في اللقاء الآسيوي، قائلًا: “لا يمكن لعب مباراة الهلال وشباب الأهلي قانونيًا إذا لم يكتمل النصاب القانوني (١٣ لاعبًا) من بينهم حارس مرمى للزعيم”.

وتابع يعقوب المطير قائلًا: “وبالتالي يعتبر الفريق مهزومًا (٣-٠) فقط دون شطب نتائجه، ويتطلب حضوره للملعب حتى لا يتم توقيع عقوبات انضباطية”.

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