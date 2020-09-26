المواطن - الرياض

أكدت وزارة التجارة أن لكل منشأة سياستها الخاصة في استبدال واسترجاع السلع، وفي حال كانت السلعة معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات فيحق للمستفيد استرجاعها.

وقالت التجارة ردًّا على استفسار بشأن “هل يحق للمحل التجاري رفض استرجاع السلع؟”: إنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الحقوق الكاملة للمستفيدين عبر الرابط التالي: هنا.

كما حددت وزارة التجارة، مزايا تطبيق تخفيضات، حيث يتيح للمستهلك معرفة التخفيفات الحقيقية ويحمي من التخفيضات الوهمية.

وأوضحت الوزارة، أن تطبيق تخفيضات يعطيك العلم الأكيد ويحميك من التخفيضات الوهمية.

وأضافت وزارة التجارة أنه يمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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