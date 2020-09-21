هل يلزم حساب أبشر لاستخراج هوية وطنية جديدة؟

المواطن - الرياض

تفاعلت الأحوال المدنية مع استفسار بشأن استخراج هوية وطنية جديدة، وهل يلزم وجود حساب على منصة أبشر لحجز موعد لدى الأحوال أم لا؟

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء على موقع تويتر، اليوم الأحد، أنه لا يلزم حساب بأبشر لاستخراج هوية وطنية جديدة.

وجددت الأحوال التأكيد على الخدمات التي يوفرها أبشر والتي تخص القطاع، وبالأخص فيما يتعلق بتسجيل المواليد الجديد وطلب شهادة الميلاد.

تسجيل المواليد في منصة أبشر:

تسجيل المواليد في منصة أبشر وقالت الأحوال المدنية: إنه مع خدمةيمكنك تسجيل المولود وطلب إصدار سجل الأسرة وشهادة الميلاد وإيصالهما عبر عنوانك الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتنا.

وأضافت أن التسجيل يتم من خلال الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى حسابك بـ منصة أبشر اختيار خدمات من تبويب خدماتي. اختيار الأحوال المدنية. الدخول إلى تسجيل بيانات مولود.



خدمات الأحوال:

وكانت الأحوال قد قالت في وقت سابق: إنه يمكن للمواطنين تفويض من ينوب عنهم عبر منصة أبشر لإنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية وإنهاء إجراءاتها، عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

ولفتت إلى أن الخدمات التي يمكن تفويض الآخرين لإنجازها، هي: استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، والتبليغ عن وقائع الميلاد والزواج والطلاق والوفاة، وتعديل المهنة، واستلام شريحة البيانات (برنت)، واستلام إشعارات التعديل.

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