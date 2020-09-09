هل يوجد تاريخ معين لفتح التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لا يوجد تاريخ معين لإعادة فتح التسجيل في البرنامج للانضمام مستفيدين جدد، مؤكدًا أنه تتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري.

موعد حساب المواطن

يأتي هذا فيما يترقب الملايين إيداع الدعم للمستفيدين من الدفعة 34 المقرر إيداعها يوم غد الخميس الموافق 10 سبتمبر وفقًا للجدولة الزمنية المعلنة سلفًا والتي تقضي بصرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

اعتراض نتائج الأهلية

وفي السياق ذاته قالت خدمة المستفيدين ردًا على استفسارات إنه في حال كان المستفيد “فرد مستقل” وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية وإرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الالكترونية ” دراسة الأهلية” في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

ويتم رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل(عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – قطاع حكومي – خاص) وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

ضوابط حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخراً عدداً من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عاماً أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية ( عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية ) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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