هندي ينتحل صفة طبيب ولم يكمل الابتدائية !!

المواطن- محمد داوود- مومباي

رأى المحامي القانوني عبدالعزيز صالح ، أن انتحال شخصية أي مهنة اعتبارية من الجرائم الموجبة للعقوبة وفق مرئيات المحكمة.

وقال تعليقًا على قصة الشاب الهندي والذي لم يكمل الابتدائية ويمارس مهنة الطب: إن ما فعله يترتب عليه الكثير من الضرر على الآخرين.

افتقاد للمراكز المخصصة:

وأكد أن مثل هذه الجرائم والحالات تكثر في الدول التي تفتقد كثيرًا إلى وجود مراكز مخصصة تابعة للدولة تضمن العديد من الضوابط مثل اختبارات سنوية للمنتسبين في مجال الطب مثل هيئة التخصصات الصحية، وهذه الخطوة تضمن العديد من الأمور منها، صحة انتساب الفرد للمهنة، مواكبة الطبيب لمستجدات تخصصه، ضمان تجديد ترخيصه، بجانب ضمان اجتيازه كل الاختبارات المحددة.

لم يكمل دراسته:

وكانت السلطات الهندية ضبطت شاب يمارس مهنة الطب منذ نحو 4 سنوات، على الرغم من أنه لم يكمل دراسته الابتدائية.

ولم تكتشف السلطات حقيقة فيراجاندهام تيجا (23 عامًا)، إلا بعد أن اشتكته زوجته الثانية للشرطة، على إثر تعرضها لمضايقات نفسيه وجسدية على يده، وبعد قليل من التحقيقات، اكتشفت الشرطة سلسلة من الأكاذيب المحيطة بحياة تيجا، مع العديد من الشهادات المزورة والأسماء المستعارة.

ينتحل صفة ضابط:

ووصف ضابط كبير في شرطة راتشاكوندا تيجا بأنه “ذكي للغاية”، وحتى عندما تم القبض عليه في بنغالورو بتهمة الغش وانتحال صفة ضابط في مصلحة السجون، تمكن من الحفاظ على هويته كطبيب.

وفي عام 2016، بعد وقت قصير من بدء حياته المهنية كطبيب، ألقت شرطة بنغالورو القبض على تيجا وهو ينتحل صفة ضابط من مصلحة السجون، واستخدم حينها وثائق رسمية للادعاء بأنه ابن أحد كبار الضباط، لكنه تمكن من تبرئة نفسه في هذه القضية، ومنذ ذلك الحين، عمل كطبيب في عدة مستشفيات متخصصة رفيعة المستوى، ولكن بسبب امتلاكه المهارات الطبية الأساسية لم يشك أحد في أمره.

هرب من منزله:

وكشفت التحقيقات أيضًا، أن تيجا هرب من منزل أسرته في عام 2005، بعد أن تسرب من المدرسة، وسافر إلى مدن كبيرة مختلفة مثل تيروباتي، هوراه، لكناو، وعمل في بيع زجاجات المياه والوجبات الخفيفة في القطارات، والتقى بالطبيب بوروشوتام ريدي الذي أمن له المأوى والدعم المادي معتقدًا أنه يتيم.

تدريب وشهادات مزورة:

وخلال إقامته مع الدكتور ريدي، اطلع تيجا على مهنة الطب عن قرب وأعجب بها، واستطاع أن يحصل على شهادات مزورة بمساعدة شركة استشارية في نيودلهي، واستخدمها للحصول على تدريب داخلي في مستشفى، حيث اكتسب المهارات الطبية الأساسية التي استخدمها لاحقًا للعمل كطبيب.

وعمل تيجا في 16 مستشفى خاصًّا، والتحق بالعديد من المعسكرات الطبية، وتطوع مع شرطة بنغالورو وعمل مع العمال المهاجرين المحليين خلال وباء كورونا، وكل ذلك مع قليل من التدريب ودون أن يحصل على أي تعليم طبي.

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