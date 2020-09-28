هواوي تعود بقوة بـ Mate 40 وكاميرا 108 ميجا بكسل

المواطن - متابعة

تعتزم شركة Huawei الصينية للهواتف المحمولة، الكشف عن أحدث هواتفها “Mate 40 وMate 40 Pro”، بإصدارين يأتيان بتصميم كاميرا غريب وغير تقليدي.

وكشفت التسريبات عن رصد هاتف “ميت 40 برو” المرتقب من شركة هواوي، في مترو الأنفاق، من قبل أحد الموظفين الذي يقوم باختباره، بحسب موقع “gsmarena” التقني.

وأشارت التسريبات السابقة إلى أن سلسلة “Mate 40” ستعمل لأول مرة مع شريحة Kirin 9000 بتقنية 5 نانومتر، ومن المتوقع أن تأتي بكاميرا خلفية دائرية في الجهة الخلفية من الهاتف على غرار سلسلة Huawei السابقة Mate..

من المتوقع أن تقدم سلسلة “Mate 40” كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل مع عدسة 9P حرة الشكل، إلى جانب وحدة منظار داخلي مع زووم بصري 5x، ومن المرجح أن تكون الوحدات المتبقية مستشعرات فائقة السرعة وToF ومن المنتظر إطلاق سلسلة Mate 40 في أكتوبر المقبل.

من ناحية أخرى، حصلت Huawei على براءة اختراع من مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية لتصميم هاتف ذكي بعدسات كاميرا قابلة للإزالة أو متصلة.

الهاتف، الذي ستبدأ هواوي في تصنيعه، سيكون مزودًا بعدسة زوم بصري 10x، وهي نفس سعة العدسة في هاتف Huawei P40 Pro Plus الذي تم إطلاقه الشهر الماضي، وفقًا للموقع التقني “Gizmochina”.

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