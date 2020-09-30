هيئة الأدب تطلق مبادرة ترجم لإثراء المحتوى العربي بالسعودية

المواطن - الرياض

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن مبادرة ترجم؛ لإثراء المحتوى العربي ودعم قطاع الترجمة بالمملكة.

وتهدف المبادرة إلى إثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة ذات القيمتين العلمية والأدبية وتوفير مواد مترجمة عالية القيمة للباحثين والدارسين باللغة العربية، مع دعم جهود تجسير الأفكار والتبادل الثقافي والحضاري بين الأمم وتقديم المحتوى العربي إلى العالم بجودة عالية.

وتستهدف مبادرة هيئة الأدب، المترجمين، والممارسين في قطاع الترجمة والناطقين باللغة العربية من الباحثين والمهتمين بمجالات العلوم الإنسانية والأدبية.

وكان الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أصدر قرارًا بتعيين الدكتور محمد حسن علوان رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الأدب والنشر والترجمة التي تم الإعلان عن تأسيسها ضمن 11 هيئة ثقافية جديدة.

ويتولى الدكتور علوان في مهمته الجديدة مسؤولية تنظيم وتطوير قطاع الأدب والنشر والترجمة ودعم وتشجيع الممارسين والمنتسبين له، إلى جانب تطوير الأنظمة المتعلقة بصناعة النشر والإبداع الأدبي، وتشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وكذلك تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأدب والنشر والترجمة.

وأطلقت الوزارة هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مساعيها المستمرة لتطوير قطاع الأدب بمختلف اتجاهاته الإبداعية، ورعايته بكل مكوناته المادية والبشرية، باعتباره قطاعًا يثري الثقافة السعودية ويعكس صورة وهوية المملكة الأدبية والثقافية. وستتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير الثقافة.

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