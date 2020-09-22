وثيقة الأمر الملكي بتوحيد وتسمية المملكة العربية السعودية

المواطن - الرياض

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، نص وثيقة الأمر الملكي الكريم من لدن الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بتسمية البلاد باسم المملكة العربية السعودية واختيار اليوم الأول من الميزان يوماً لإعلان التوحيد.

وتمكن الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً في العام 1930.

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات.

وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية في الخارج.

كما تستعد الهيئة العامة للترفيه ، لإطلاق عدد من الفعاليات، ومن بينها أكبر عرض جوي لليوم الوطني الـ90 على الإطلاق.

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