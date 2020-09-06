وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1066 وظيفة (طبيب مقيم أسنان) للسعوديين فقط، اعتبارًا من يوم الاثنين 19/ 1/ 1442هـ ولمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر: إن التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: هنا.







شارك الخبر