وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم

المواطن - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1066 وظيفة (طبيب مقيم أسنان) للسعوديين فقط، اعتبارًا من يوم الاثنين 19/ 1/ 1442هـ ولمدة أسبوعين.
وقالت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر: إن التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: هنا.
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هل يوجد وظائف
زينب الطاش
الحين يقولو الاجنبي ماخذ الوظائف
الاجانب لهم وظائف