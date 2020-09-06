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وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم

وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم

2020/09/06
الساعة 8:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزارة الصحة تعلن عن 1066 وظيفة وهنا رابط التقديم وزارة الصحة
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر 1066 وظيفة (طبيب مقيم أسنان) للسعوديين فقط، اعتبارًا من يوم الاثنين 19/ 1/ 1442هـ ولمدة أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر: إن التقديم من خلال بوابة التوظيف عبر الرابط التالي: هنا.



4 تعليقات
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فاطمه
4 ساعة

هل يوجد وظائف

0
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اللهم ارفع الغمة عن الأمة الإسلامية وجميع بلادنا
14 ساعة

زينب الطاش

0
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ااااا
14 ساعة

الحين يقولو الاجنبي ماخذ الوظائف

0
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وهمي
1 ساعة
Reply to  ااااا

الاجانب لهم وظائف

0
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