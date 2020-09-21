وزير الحج: استئناف العمرة والزيارة تدريجيًا قريبًا وفق تقنيات حديثة

المواطن - الرياض

جدد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن التأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية مع استئناف العمرة تدريجيًا في وقت قريب، منوهًا بأهمية الاعتماد على التقنية خلال هذه المرحلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الحج: سنعتمد على التقنية في مراحل العودة التدريجية للعمرة والزيارة، ولدينا محتوى ضخم من الخدمات التي يمكن أن تقدم من القطاع الخاص.

وأضاف أن الاندماجات والاستحواذات في قطاع العمرة ستخفف التكاليف التشغيلية وستزيد كفاءة التشغيل وتنوع الخدمات.

خطة استئناف العمرة

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه سيتم فتح المنافذ والسماح بالرحلات الدولية بشكل كامل بعد 1 يناير المقبل مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناءً على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.

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