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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الروسي لاستعراض جهود مجموعة العشرين
بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الروسي لاستعراض جهود مجموعة العشرين

2020/09/16
الساعة 1:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الروسي لاستعراض جهود مجموعة العشرين وزير الخارجية فيصل بن فرحان
المواطن - واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.


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