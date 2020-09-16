وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الروسي لاستعراض جهود مجموعة العشرين

المواطن - واس

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، واستعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

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