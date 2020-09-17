وزير الخارجية يستعرض أعمال مجموعة العشرين مع نظيره الفرنسي

المواطن - واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم بمعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في شتى المجالات ، إضافة لاستعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والتطورات والمستجدات الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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