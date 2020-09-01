وزير الرياضة يزور معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير

المواطن-حسن عسيري-أبها
شارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة مساء اليوم الثلاثاء ، في تدريبات معسكر برنامج ابتعاث المواهب المقام في مدينة أبها. وذلك بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة حيث شارك الأمير صقور المستقبل خلال الحصة التدريبية المقامة
حيث يستكمل برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم برنامجه التحضيري من خلال المعسكر الداخلي الذي انطلق في منطقة عسير بمدينة أبها في ١٧اغسطس الماضي والذي يستمر شهر للمحافظة على لياقة اللاعبين حتى موعد العودة إلى إسبانيا لإكمال البرنامج
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