وزير الرياضة يعتمد تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف في اتحاد السلة

المواطن - واس
اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية على تشكيل لجنة الانضباط والاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة السلة.
وتم تشكيل لجنة الانضباط برئاسة فيصل بن عبدالعزيز العودة، وعضوية كل من ماجد بن زيد الفياض، ريان بن محمد قربان، علي بن عبدالعزيز الهزاني، وحسن بن علي آل سعيد”.
فيما تم تشكيل لجنة الاستئناف برئاسة يعقوب بن يوسف المطير، وعضوية كل من تركي بن أحمد العمري، فهد بن عبدالرحمن العوين، صالح بن عبدالله المقبل، ويوسف بن عبدالعزيز الساير”.
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