وزير الرياضة يعفي مدير فرع الوزارة بـ الباحة من منصبه

المواطن - محمد المقصي

أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة توجيهًا يقضي باستبعاد مدير الموقع التابع لشركة الصيانة المشرفة على مدينة الملك سعود الرياضية بمنطقة الباحة، وتوجيه إنذار للشركة والتحقيق في مسببات ضعف المتابعة لمرافق المدينة، مع رفع تقرير عاجل عن أداء شركة الصيانة بشكل دوري لضمان تلافي الخلل.

زيارة وزير الرياضة تكشف الخلل في مرافق المدينة

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن هذا القرار صدر بعد ظهور خلل خلال زيارة الأمير عبدالعزيز الفيصل لمرافق المدينة.

ولكون هذا الخلل يمثل قصورًا في الأداء والمتابعة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة، فقد أصدر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قرارًا بإعفاء مدير فرع الوزارة بالباحة من منصبه، وتكليف صالح الغامدي مديرًا لفرع الوزارة، علمًا بأن الشركة المشار لها معنية بصيانة مرافق المنشأة ولا علاقة لها بأعمال التطوير الجارية في المدينة.

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