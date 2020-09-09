وزير الرياضة يكشف شعار حملة تنظيم كأس آسيا 2027 بالمملكة

المواطن - محمد سمعه

كشف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، عن شعار حملة استضافة بطولة كأس آسيا 2027 في المملكة، حيث انطلقت الحملة اليوم الأربعاء.

نسعد اليوم بإطلاق حملة ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027 والكشف عن شعار وحساب الحملة @saudi2027_

وبهذه المناسبة أدعو كل الرياضيين ومحبي كرة القدم ومحبي وطننا الغالي 🇸🇦 للتعبير عن دعم ملف المملكة لاستضافة آسيا 2027م #Saudi2027 pic.twitter.com/IvZ4BGnq2i — عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) September 9, 2020

شعار حملة تنظيم آسيا 2027 في المملكة:

وغرّد وزير الرياضة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “نسعد اليوم بإطلاق حملة ترشح المملكة لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، والكشف عن شعار وحساب الحملة، وبهذه المناسبة أدعو كل الرياضيين، ومحبي كرة القدم ومحبي وطننا الغالي، للتعبير عن دعم ملف المملكة لاستضافة آسيا 2027”.

السعودية تُنافس 4 دول لاستضافة البطولة في 2027:

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان المنتخب القطري آخر من توج بلقب البطولة الآسيوية التي أُقيمت في الإمارات عام 2019.

وسبق للمنتخب السعودي الفوز بلقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و 1988 و 1996 بـ الإمارات.

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