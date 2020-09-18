وزير الرياضة يُتابع الأوضاع الصحية للاعبي الهلال المصابين بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

اطمأن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد بعد ذهابهم إلى قطر للمشاركة في مباريات دوري أبطال آسيا.

وجاء بيان وزارة الرياضة كالتالي الذي نُشر عبر حساب الوزارة الرسمي في موقع “تويتر” منذ قليل: “أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 “النصر، التعاون، الهلال، الأهلي” المتواجدين حاليًا في الدوحة”.

وزير الرياضة يتمنى لـ الهلال والنصر والتعاون والأهلي التألق آسيويًا

وأضاف البيان: ” وأكد سمو وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية”.

وتابع البيان: ” كما اطمأن سموه خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد 19-COVID، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة”.

وزير الرياضة يُحفز النصر والتعاون قبل المواجهة الآسيوية

واختتم البيان قائلًا: “وتمنى سمو وزير الرياضة الفوز اليوم الجمعة لفريقي النصر والتعاون، متطلعًا لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور القادم بعد أن ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية ضد الشرطة العراقي”.

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