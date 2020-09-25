وزير الشؤون الإسلامية: الإخوان المفلسون والحمقى حرفوا حديثي عن أصحاب الهوى

المواطن - الرياض

أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أنه لم يقصد علماء المملكة الأجلّاء مثل الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عندما تحدث عن أصحاب الهوى، مشيرًا إلى أنه كان يقصد الإخوان والسروريين.

وقال وزير الشؤون الإسلامية عبر تويتر اليوم الجمعة: “الإخوان المفلسون والسروريون الظالمون والحمقى وبعض القطيع يجيّرون قولي أصحاب هوى في حديث لي، والمقصود هم وحرفوه بقصد الإثارة، وقالوا إنني أقصد العلماء الأجلاء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله وهم أجلّ وأكرم من أن أقصدهم بأنهم أصحاب هوى وهذا غير المقصود، أحببت توضيح ذلك لكل عاقل”.

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