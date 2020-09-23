وزير العدل في اليوم الوطني: نواصل الازدهار بقيم العدالة ورسوخ المبادئ وحزم المواقف

المواطن - الرياض

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، باسمه ونيابة عن منسوبي المرفق العدلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال وزير العدل: لقد واصلت المملكة ولله الحمد الازدهار والنماء والتقدم على الأصعدة كافة بقيم العدالة ورسوخ المبادئ وحزم المواقف والعطاء الإنساني، وبهمة عالية وبتكاتف الشعب السعودي الوفي، وعمل وبذل من قيادة حكيمة، منذ عهد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود حتى هذا العهد الزاهر عهد التنمية المستدامة والتطور الشمولي عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبين أنه وبفضل من الله ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد واصل المرفق العدلي تطوره في جميع قطاعاته – القضاء والتنفيذ والتوثيق والمصالحة – لخدمة المستفيدين، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة المتقنة، ورفع كفاءة الأداء، وتم تطبيق مشروعات ومبادرات شمولية في التطوير الإجرائي والموضوعي.

وأكد أن المملكة تواصل مسيرتها التنموية والتطويرية، برؤية طموحة لتكون المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا على الأصعدة كافة، بهمة عالية وطموحات واثقة وعزيمة صادقة.

شارك الخبر