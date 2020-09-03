وزير المالية: ربما نمدد دعم القطاع الخاص لمواجهة آثار كورونا

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن جائحة كورونا العالمية لن تؤثر على خطط المملكة بعيدة المدى منوهاً بدعم القطاع الخاص ومشيرًا إلى البدء في البحث عن وسائل أخرى لتحفيز النمو الاقتصادي.

تمديد دعم القطاع الخاص

وأضاف الجدعان في كلمته اليوم خلال مؤتمر يورومني السعودية أن جميع القطاعات الاقتصادية تلقت الدعم الكافي من الحكومة متوقعًا تمديد المساعدات المقدمة للقطاع الخاص لافتًا إلى أن حجم حزم الدعم للقطاع الخاص بلغ 218 مليار ريال.

وأشار إلى أن الحكومة تراقب الوضع بالقطاع الخاص وأحجام السيولة فيه لضمان عدم تأثر هذا القطاع بجائحة كورونا.

وأوضح أن الدعم الحكومي ساعد بشكل كبير في احتواء الأزمة لافتًا النظر إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم الخدمات الصحية للجميع بشكل مجاني.

وقال الجدعان : رأينا فوائد الاستثمار في التقنية هذا العام وتم دعم القطاعات الخاصة بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة.

وأضاف وزير المالية أن المملكة تمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، ونركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات الحكومية.

وتابع : بدأنا وضع خطط واضحة لتنويع الاقتصاد وتجنب التقلبات.. ورصدنا زيادة في السياحة الداخلية بنسبة 10%.







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