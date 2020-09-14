وسم مثير عن خربين بعد اقترابه من مغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أصبح النجم السوري عمر خربين قريبًا من مغادرة نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد استبعاده من قائمة الفريق المُشارك بـ دوري أبطال آسيا 2020.

ودشن الجمهور الرياضي وسم “خربين يُطالب بمستحقاته”، ليثير الجدل حول وجود احتمالية وجود مستحقات مالية للمهاجم السوري عند أزرق العاصمة.

ورد الجمهور الهلالي على الوسم قائلًا بأن هناك بعض الجماهير المنتمية للأندية الأخرى، تريد إفساد فرحة الهلال بالتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، متحدثين عن أن اللاعب ليس له أي مستحقات عند الإدارة الهلالية.

خربين يحذف حسابه في “تويتر”

وكان اللاعب السوري قام بحذف حسابه في موقع “تويتر” وذلك بعد إلغاء متابعة حسابه من نادي الهلال، عقب استبعاده من القائمة المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020.

وفي حال رحل خربين عن أزرق العاصمة رسميًا، فستكون الفرصة مناسبة لنادي الاتحاد الباحث عن تدعيم صفوفه بصفقة هجومية قوية، وذلك في حال التخلي عن اللاعب الإيفواري ويلفريد بوني وفقًا لـ تقارير صحافية.

الاتحاد يُراقب نجم الهلال

وإذا انتقل المهاجم السوري إلى الاتحاد، فستكون صفقة مناسبة له والعميد الذي يبحث عن التألق من جديد، بعدما غاب عن مباريات الهلال لكثرة الإصابات ولهبوط مستواه الفني، وصعوبة اللعب أساسيًا في الهلال لوجود المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وكان خربين انضم إلى الهلال في عام 2017 قادمًا من نادي الظفرة الإماراتي.







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