وضعية الجنين في الشهر السابع

وضعيات الجنين طوال شهور الحمل تختلف من شهر لآخر ودائمًا يتساءل الكثيرون عن كيف تكون وضعية الجنين في الشهر السابع حيث يعتبر الشهر السابع من أكثر الشهور التي من الممكن أن تحدث بها ولادة لدى بعض النساء.

تطورات الجنين في الشهر السابع

تحدث للجنين العديد من التطورات في الشهر السابع، ومن ضمن هذه التطورات ما يلي:

طول الجنين في الشهر السابع يكون حوالي 5 سنتيمتر.

وزن الجنين يصل إلى 875 جرام.

ينام الجنين ويستيقظ بانتظام طوال الشهر السابع الجنين.

يستطيع الجنين في الشهر السابع أن يقوم بفتح جفنيه.

تتطور وتنمو أنسجة الدماغ لدى الجنين بشكل ملحوظ في الشهر السابع.

رئة الجنين في الشهر السابع تكون ليست ناضجة كليًا ولكن لو تمت عملية الولادة في الشهر السابع من الممكن أن يتنفس الجنين من خلال جهاز تنفس صناعي.

براعم التذوق لدى الجنين تكون في الشهر السابع مكتملة النمو ويكون بإمكانه التعرف على طعم حليب الأم في الشهر السابع.

لو كان الجنين ذكر فإن خصيتيه تكون قد استقرت في كيس الصفن ولكن لو كان الجنين أنثى فسيكون المبيضين قد امتلأ بالحويصلات.

يستطيع الجنين في الشهر السابع تحسس الضوء، كما يستطيع أيضًا سماع الأصوات الموجودة خارج رحم الأم ومن أكثر الأصوات المفضلة لديه هو صوت دقات نبض أمة.

يستطيع الجنين في الشهر السابع الإمساك بقبضة يده كما يستطيع أيضًا الرفس بقدميه.

ما هي التغيرات التي تحدث للأم أثناء الشهر السابع

بعد أن تعرفنا على كيف تكون وضعية الجنين في الشهر السابع فيجب أيضًا أن نتعرف على بعض التغيرات التي تحدث للأم أثناء الشهر السابع، ومن ضمن هذه التغيرات ما يلي:

أن تصاب الأم بالصداع.

الشعور بضيق التنفس.

حدوث اضطرابات في نوم الأم بسبب حجم الجنين وبسبب زيادة حجم بطنها.

أن تشعر المرأة بتقلصات الولادة ولكنها تكون غير مؤلمة وليست ولادة حقيقية.

يبدأ ثدي المرأة بإفراز الحليب.

شعور المرأة بضغط وشد في منطقة أسفل بطنها بسبب حدوث تمدد لأربطة الحوض والرحم.

أن تصاب المرأة بمشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعسر الهضم بجانب حرقة المعدة.

انخفاض مستوى الغثيان والقيء لدى المرأة.

من الممكن أن تصاب المرأة باحتقان في أنفها يؤدي إلى حدوث نزيف في بعض الأحيان بسبب التبدلات الهرمونية.

وجود تشوش في السمع لدى المرأة الحامل بجانب حدوث نزف من اللثة.

وجود تورم في بعض مناطق جسم المرأة مثل الوجهين والقدمين والكعبين.

أن تصاب المرأة بدوالي الساقين.

إصابة المرأة بالبواسير بالإضافة إلى آلام الظهر.

وجود زيادة في إفرازات المهبل، كما أنها تكون باللون الأبيض.

كما يجب على المرأة أثناء هذه المرحلة أن تقوم بزيارة الطبيب حتى تراقب وضعها الصحي ووضع جنينها وتراقب وزنه وحجمه وغير ذلك من الأمور.

كما يجب عليها أن تقوم بعمل الكثير من الفحوصات المهمة مثل فحص الزمر الدموية وعمل فحص البول حتى يتم التأكد من عدم وجود التهابات بجانب عامل RH.

كما يجب عليها أن تلتزم بجميع تعليمات الطبيب من نوعية الغذاء التي لابد أن تقوم بتناولها والتقليل من المجهود وأن تهيئ نفسها إلى استقبال مولودها قريبًا.

وضعية الجنين في الشهر السابع من الحمل

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح وضعية الجنين في الشهر السابع حيث يعتبر القلق من أكثر الأحاسيس التي تشعر بها المرأة أثناء فترة الحمل وخاصة في الشهور الأخيرة من الحمل والتي تبدأ من الشهر السابع حتى يوم الولادة.

وفي الغالب فإن حركة الطفل تسبب شعور الأم بالذعر ولكن لو كانت ركلات الطفل في الشهر التاسع عشر ركلات أو أكثر في الساعتين فإن هذا لا يستدعي وجود أي خوف أو قلق.

ولكن قلة عدد هذه الركلات يستدعي أن يتم مراجعة الطبيب فورًا، كما أنه لابد أن يتم تحديد حركة الجنين في الشهور الأخيرة من الحمل لأن الجنين يأخذ الكثير من الوضعيات عندما يقترب موعد الولادة، ومن ضمن هذه الوضعيات ما يلي:

الوضع الأمامي: وهذا الوضع يعتبر هو الوضع الآمن للطفل، كما يطلق عليه وضع الرأس للأسفل وفي هذا الوضع يكون وجه الجنين ناحية ظهر الأم، كما أن رأسه تكون إلى أسفل.

وفي حالة وجود الجنين في الوضع الأمامي من الممكن أن يقوم بثني ذقنه إلى صدره والجنين ينتقل لهذا الوضع بين الأسبوع 33 حتى الأسبوع 36 ويكون بذلك الوضع يستعد للنزول لعنق الرحم لكي تحدث الولادة.

الوضع الخلفي: هذا الوضع يكون به وجه الجنين تجاه معدة الأم، كما أن الأطفال يتخذون هذا الوضع في المرحلة الأولى من المخاط ويقوم بتدوير الجسم كي يصبح الوضع المثالي متجهًا للحوض.

وضعية المؤخرة: في هذه الوضعية من الممكن أن تكون قدم الجنين متجهة ناحية قناة الولادة أو تكون ناحية ساقي الجنين أو تكون متجهة ناحية مؤخرة الجنين.

الوضع المستعرض: وفي هذا الوضع يكون الجنين وضعه أفقي في الرحم بالرغم من أن أكثر الأطفال يقومون بتحويل رؤوسهم ناحية قناة الولادة قبل أن تتم الولادة.

ولكن في حالة اتخاذ الجنين الوضع المستعرض فيجب أن يتم إجراء عملية ولادة قيصرية حتى يتم تجنب خروج الحبل السري قبل أن يخرج الجنين.

عندما يقترب موعد الولادة يقوم الطبيب بالاقتراح على أن يتم تحويل الجنين لوضعية أسفل الرأس وهذه الوضعية تكون منتشرة كثيرًا لأنها توفر الراحة للأم والجنين خلال عملية الولادة.

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