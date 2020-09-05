وظائف إدارية شاغرة بشركة بنده في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والدمام، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مخزن البيانات/ ذكاء الأعمال وإدارة البيانات (جدة).

– أخصائي عمليات الموارد البشرية (الدمام).

– أخصائي عمليات الموارد البشرية (المدينة المنورة).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.panda.com.sa/ar/job-search-results/)







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