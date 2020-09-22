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#وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده

#وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده

2020/09/22
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في شركة بنده
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:
2 التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأبرزت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد تنفيذي/ إدارة المشاريع الخاصة: درجة البكالوريوس في مجال ذي الصلة.

– أخصائي منتج/ العلامة الخاصة: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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    1 تعليق
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    يحيى
    6 ساعة

    ابي وظيفه

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