وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، على مسمى “أخصائي المشتريات والعقود”؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظيفة متاحة للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، القانون، المحاسبة، الإدارة العامة، سلاسل الإمداد)، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أكتوبر 2020م.

وأفادت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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