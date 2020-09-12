وظائف إدارية شاغرة في هيئة المهندسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمهندسين:

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تطوير أعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مصمم جرافيك وموشن: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– محرر وصانع محتوى عربي/ إنجليزي: درجة البكالوريوس في تخصص صحافة وإعلام، أو في التخصصات ذات العلاقة.

– مصور فيديو ومونتير: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمهندسين:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







شارك الخبر