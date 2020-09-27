وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الرقيب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري (للسعوديين/ الخبر).

– منسق التسويق (الخبر).

– مطور أنظمة (الخبر).

– ممثل خدمة العملاء (للسعوديين/ الخبر).

– بائع معرض (الخبر).

– مصمم جرافيك (للسعوديين/ الخبر).

– مصمم جرافيك (للسعوديين/ الرياض).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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