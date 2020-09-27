وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صلة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صلة عن فتح باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية:

1- المسمى الوظيفي : أخصائي تطوير الأعمال.

2- الشروط :

– بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .

– مهارات ممتازة في التواصل .

– مهارات تحليلية ممتازة .

وحول موعد التقديم ، وأوضحت شركة صلة أن التقديم متاح حاليا، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من (هنـا).

شارك الخبر