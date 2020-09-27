وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صلة

المواطن - الرياض
أعلنت شركة صلة عن فتح باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- المسمى الوظيفي : أخصائي تطوير الأعمال.
2- الشروط :
– بكالوريوس مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات .
– مهارات ممتازة في التواصل .
– مهارات تحليلية ممتازة .
وحول موعد التقديم ، وأوضحت شركة صلة أن التقديم متاح حاليا، وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك على الرابط التالي من (هنـا).
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