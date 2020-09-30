وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير التسويق (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والاقتصاد، وإدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي التوظيف (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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