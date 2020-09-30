‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل

2020/09/30
الساعة 11:08 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
133
0
طباعة
#وظائف إدارية شاغرة للجنسين في طيران أديل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة طيران أديل:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير التسويق (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والاقتصاد، وإدارة الأعمال)، ويفضل درجة الماجستير.

– أخصائي التوظيف (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة طيران أديل:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


ذات صلة :
  • #وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
    •
  • بيرسيبوليس يُسقط باختاكور ويصعد لنصف النهائي لمواجهة النصر
    •
  • #وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى مشروع نيوم
    •
  • كيف تحمي حسابك على إنستجرام ؟
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :