وظائف إدارية وصحية شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محاسب مساعد (الرياض).

– مدير الإدارة العامة للامتثال (الرياض).

– مدير الإدارة العامة/ إدارة المخاطر (الرياض).

– أخصائي مالي (الرياض).

– مدير قسم إدارة نظم المستخدم النهائي (الرياض).

– فني ما بعد الطباعة (الرياض).

– مساعد أبحاث (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– باحث مشارك (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– كبير أخصائيي تصوير الأشعة البوزترونية (الرياض).

– طبيب متخصص/ الطب النووي (الرياض).

– كبير فنيي الأشعة (الرياض).

– مندوب شحن (جدة).

– استشاري مشارك روماتزم (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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