وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– ممثل المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي ثاني تسويق الأنابيب (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (هندسة البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية).

– أخصائي أول التخطيط والتكامل (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو التخصصات ذات الصلة.

– مخطط الكهرباء والآلات (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الآلات، أو الهندسة الكهربائية).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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