وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الكفاح

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في كل من محافظات المنطقة الشرقية، وحائل.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف مبيعات (للسعوديين): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال).

– أخصائي/ محلل سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة سلسلة التوريد، أو المجالات ذات الصلة.

– مهندس مسح الكميات (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو ما يعادلها.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 سبتمبر 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 نوفمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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