وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الجمارك السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك “الجمارك السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور حلول رقمية أول.

– مشرف لوجستي.

– مشرف عملاء الجهات الحكومية.

– مشرف شركاء الخدمات اللوجستية.

– مستشار قانوني.

– مستشار تحليلات متقدمة.

– مستشار أبحاث الأعمال.

– مدير مشروع/ التقنية.

– مدير عام المالية والموازنة.

– مدير عام الدعم الهندسي.

– مدير إدارة دعم اللجان.

– مدير إدارة تطوير الكفاءات.

– مدير إدارة العلاقات الهندسية.

– مدير إدارة الدراسات والتصاميم.

– مدير إدارة الخدمات المؤسسية.

– مدير إدارة التحليلات المتقدمة.

– مدير إدارة التأهيل الجمركي.

– مدير إدارة الأداء.

– محلل ذكاء أعمال أول.

– محلل أول استراتيجية وإدارة أداء.

– محاسب/ محاسب أول.

– كبير أخصائيين لوجستيين.

– سكرتير تنفيذي.

– رئيس قسم دراسة اللجان الاستئنافية.

– رئيس قسم أنظمة إدارة المباني.

– رئيس قسم التشغيل والصيانة لأنظمة المراقبة الأمنية.

– رئيس قسم أمانة سر اللجان.

– خبير تخطيط استراتيجي.

– باحث قانوني.

– باحث أعمال.

– أمين سر.

– أخصائي لوجستي أول.

– أخصائي شؤون اللجان.

– مشرف أول نظام الموارد البشرية/ التقنية.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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