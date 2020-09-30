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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع

2020/09/30
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي حلول أعمال تقنية المعلومات (الرياض).

– مشرف ميكانيكي (الجبيل).

– أخصائي أول الأنظمة والتطبيقات (الجبيل).

– أخصائي ثانٍ ميكانيكي (عدد وظيفتين/ الجبيل).

التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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