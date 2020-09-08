وظائف تقنية شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالرياض عن توفر وظائف تقنية لحملة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات أو علوم الحاسب مع الخبرة بالمسميات والشروط التالية:
– مدير تطبيقات تقنية
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: العمل على نظام “ERP Oracle” والمنصات الرقمية وعلى لغة “Sharepoint و.Net”.
– مدير البنية التحتية
المتطلبات: بكالوريوس في أي من تخصصات “تقنية المعلومات، علوم الحاسب” أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.
الوصف الوظيفي: العمل بمشاريع تأسيس البنية التحتية على أنظمة “Cisco” وتأسيس مركز بيانات وحاسب آلي وعمل استضافة للخوادم.
الشروط العامة:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– توفر خبرة في إدارة المشاريع التقنية.
– يفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع “PMP”.
يبدأ التقديم على وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة من تاريخ 1442/1/19هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي (http://https//www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=67937775&geoId=92000000).