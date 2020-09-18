‎الرئيسية
حصاد اليوم
#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن

2020/09/18
الساعة 10:28 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
226
0
طباعة
#وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد
العناوين الفرعية إخفاء
1 تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:
2 التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف أول التسلح/ التايفون (الطائف).

– مدير المناهج/ الدورات الخارجية (الجبيل).

– مدير المناهج/ أجهزة محاكاة السفن البحرية (الجبيل).

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– أخصائي التعلم والتطوير (الرياض).

– فنيو صيانة الطائرات (عدة مدن).

التقديم على وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


ذات صلة :
  • #وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
    •
  • #وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في الرياض والطائف
    •
  • #وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS في الطائف
    •
  • #وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
    • Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :