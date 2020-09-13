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#وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

#وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

2020/09/13
الساعة 6:46 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي
المواطن- خالد الأحمد
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1 شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:
2 طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– محلل نظم المستخدم النهائي (الرياض).

– مساعد علاقات مرضى (الرياض).

– مشرف نظافة (الرياض).

– كهربائي ثانٍ (الرياض).

– عامل صفائح معدنية ثاني (الرياض).

– منجد ثانٍ (الرياض).

– نجار أول (الرياض).

– كبير السائقين (المدينة المنورة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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