وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر (عدد 3 وظائف/ الرياض).

– كبير المساعدين الفنيين (الرياض).

– مدير قسم مركز الوثائق (الرياض).

– محلل سياسات إدارية (الرياض).

– مدير إدارة تطوير المنظمة (الرياض).

– أخصائي إدارة (الرياض).

– كاتب حمية (الرياض).

– كبير المهندسين الصناعيين (الرياض).

– استشاري مساعد التخدير (المدينة المنورة).

– استشاري مساعد طب الأورام (المدينة المنورة).

– استشاري علم أشعة البطن (المدينة المنورة).

– طبيب متخصص/ وحدة الأشعة العامة (جدة).

– ممرض أول (عدد وظيفتين/ جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

المزيد

شارك الخبر